İsveç 50 bin işçi alımı yapacak! Başvurular başlıyor
Yurt dışında çalışmayı düşünen insanlar bu haberi merak ediyor. İsveç 50 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Gelen bilgilere göre başvurular pek yakında başlıyor.
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Ekonomik kaynaklardan elde edilen son bilgilere göre İsveç 50 bin işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların ise pek yakında başlayacağı bilgisi yer verildi.
Yayınlanan ilanlarda tüm taşınma masraflarını belediyeler karşılıyor. Yaz ikramiyesi ve ddiğer destekler verilecek. Kalacak yer bulma ihtiyacını karşılıyorlar. 10 bin kron yaz ikramiyesi veriliyor.
Az kişi ilanlara başvuru yapıyor ve bu nedenle personel alımı yapılamıyor. İsveçliler, taşınmadan ötürü düzenlerini bozmamak için personel alımına başvuru yapmıyor.
İsveç'in kuzey bölgelerinde belediyelere personel alımı yapılıyor.