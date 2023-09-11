İtalyanların pizzalarında kullandığı sos Bitlis'ten gidiyor! Bitlis domatesleri İtalya ve Avrupa yolcusu
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalara serilmeye başlanan domatesler, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
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Nisanda ekimi yapılan domatesler, hasat edildikten sonra ağustos ve eylül aylarında kurutulma işleminden geçiriliyor.
Domatesler, kesilerek kavurucu sıcakta 10-12 gün içinde doğal olarak kuruduktan sonra makarna sosu ve pizzada kullanılmak üzere İtalya ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Adilcevaz ilçesinde hasat edilerek kurutulmak için tarlalara serilmeye başlanan yaklaşık 4 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.
Lezzeti sebebiyle çok talep gören Bitlis’in kuru domatesi dünya sofralarında da yerini almaya başladı.