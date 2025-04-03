Kaçırılmayacak fırsatlar bugün başladı: İndirim kataloğu yayınlandı
A101, 3 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.
9 Nisan 2025 Çarşamba gününe kadar sürecek bu kampanya kapsamında elektronik eşyadan beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak.
Elektrikli Araçlar ve Mobilya
Volta elektrikli moped
Volta üç tekerlekli elektrikli moped
Çok amaçlı aktivite koltuğu
Televizyonlar
75 inç UHD Smart TV
58 inç UHD Smart TV
32 inç HD Ready TV
Beyaz Eşyalar
Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi çeşitleri
Büro tipi buzdolabı
Elektrikli Ev Aletleri
Elektrikli çay makinesi
Stand mikser
Multi blender seti
Elektrikli cezve
Şarjlı epilasyon cihazı
Saç kurutma makinesi
Overlok makinesi
Mutfak Ürünleri
Cam bardak ve tabaklar
Porselen fincan takımı
Orta boy çaydanlık
Salata kurutucu
Şef bıçağı
Kesim panosu
Sprey yağlık
Kızartma tenceresi
Piknik ve Kamp Ürünleri
Piknik sepetleri
Piknik çantaları
Piknik setleri
Termoslar
Evcil Hayvan Ürünleri
Kedi ve köpek mamaları
Kedi kumu
Evcil hayvan su çeşmesi
Çeşitli oyuncaklar
Spor Ekipmanları
Mini masa tenisi
Eliptik bisiklet
Spor istasyonu
Yürüyüş bandı
Tekstil Ürünleri
Tişörtler
Sabahlıklar
Terlikler
Çoraplar
Fon perdeler
Oyuncaklar
Çocuklar için çeşitli oyuncaklar
Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, 3 Nisan'dan itibaren A101 mağazalarını ziyaret edebilirler. Stoklarla sınırlı olan ürünler için erken davranmakta fayda var.