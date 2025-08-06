Kademeli emeklilik için geri sayım başladı mı? 4 milyon kişi bu tarihi bekliyor!

Karakaş, emeklilik sisteminde adaletin sağlanması için bazı önerilerde de bulundu. EYT kapsamına giren herkesin hemen emekli olamayacağını vurgulayan Karakaş, “Çözüm yapılması gerekiyor. Askerler bedelli yapıyor, parası olmayan da askere gidiyor. Bedelli olmayanların sigorta girişi sağlanırsa, stajyer ve çıraklara çalışma hakkı verilirse çözüm olur” ifadelerini kullandı.