Kademeli emeklilik için geri sayım başladı mı? 4 milyon kişi bu tarihi bekliyor!
SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan flaş açıklamalar geldi. Toplu sözleşme krizinden emekli maaşlarına, 3600 ek göstergeden kademeli emekliliğe kadar tüm başlıklarda çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karakaş, kademeli emeklilik için 2027 yılını işaret etti.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e verdiği röportajda toplu sözleşme sürecinin en can alıcı gündeminin memur emeklileri olduğunu belirtti.
Karakaş, “Toplu görüşmelerde birinci öncelik, memur emeklilerinin 91 çeyrek altınlık kaybıdır. 2023 Temmuz ayından itibaren seyyanen zam yapılmaması nedeniyle memur emeklileri bu kaybı yaşadı” dedi.
Eskiden memura yapılan zamların memur emeklilerine de aynı şekilde yansıtıldığını hatırlatan Karakaş, “75 yıldır memura gelen zamlar memur emeklilerine de veriliyordu. Ancak artık verilmedi ve seyyanen zam yapılmaması, sendikalı memur emeklilerinin enflasyon karşısında ezilmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.
YÜZDE 4,21 ZAM KRİZİ TETİKLEDİ
2025 Ocak ayında memur emeklilerine yalnızca yüzde 4,21 oranında zam yapıldığını belirten Karakaş, bu durumun temmuz ayında da sürdüğünü ve işçi ile memur arasında gerilim oluşturduğunu aktardı.
“Memurlar, ‘ilk altı ayda yüzde 11,54 zam aldık, kamu işçileri yüzde 24 aldı’ diyor. Neden bu kadar düşük olduğunu soruyorlar. Aradaki dengenin gözetilmesi gerekiyor” dedi.
MEMURLAR EMEKLİ OLAMIYOR, YENİ MEZUNLAR ATANAMIYOR
Karakaş’a göre, memurların emekli olmaması sadece kendilerini değil, gençleri de etkiliyor. “Memurlar emekli olamadığı için yeni mezunlar KPSS’yle atanamıyor” diyen Karakaş, bu durumun kamu personel sisteminde ciddi bir tıkanma yarattığını vurguladı.
SENDİKALARIN GÜNDEMİNDE 3 MADDE OLMALI
Sendikaların özellikle üç kritik başlığa odaklanması gerektiğini belirten Karakaş, “3600 ek gösterge bekleyen kamu şefleri, 480 bine yakın kişiyi etkiliyor. Enflasyon altında ezilme konusunda sendikalar bu üç maddeyi istemeli” dedi. Hangi üç maddeye odaklanılması gerektiğine ilişkin detay vermeyen Karakaş, taleplerin net şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklif sunmamasını da eleştiren Karakaş, “Grev hakkı olmayan bu süreç, sadece formaliteye dönüştü” dedi. Sürecin sonunda sözün Hazinenin olacağını belirten Karakaş, Yüksek Hakem Kurulu’nun da hükümete yakın bir karar vereceğini ifade etti.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE TARİH VERİLDİ
EYT sonrasında emeklilik sisteminde ortaya çıkan eşitsizlikleri değerlendiren Karakaş, “42-43 yaşında biri EYT’li olurken, aynı yaşta bir günle kaçıranlar oluyor. Devletin dengeyi sağlaması mecburidir” dedi.
Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca kişinin olduğunu söyleyen Karakaş, “Bütün emeklilikte kademe bekleyenler karamsar olmasın, 2027 yılında bununla ilgili düzenleme gelecek. Sayı yaklaşık 4 milyon 300 bin civarında” açıklamasında bulundu.
Karakaş, emeklilik sisteminde adaletin sağlanması için bazı önerilerde de bulundu. EYT kapsamına giren herkesin hemen emekli olamayacağını vurgulayan Karakaş, “Çözüm yapılması gerekiyor. Askerler bedelli yapıyor, parası olmayan da askere gidiyor. Bedelli olmayanların sigorta girişi sağlanırsa, stajyer ve çıraklara çalışma hakkı verilirse çözüm olur” ifadelerini kullandı.