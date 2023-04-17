Kamu borç yapılandırmada son durum ne? Kaç kişi başvurdu? Kaç TL borç yapılandırıldı?
Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam yapılandırmanın 50 milyar TL'yi aştığı belirtilirken şu ana kadar 1,5 milyon mükellefin yapılandırma için başvurduğu ifade edildi.
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Devlete olan borçlara ilişkin yapılandırmada süreç devam ediyor. Başta vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar olmak üzere çok sayıda kamu borcu yapılandırılıyor.
Kamu borçlarına yapılandırma başvuruları sürerken konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ana kadar 1,5 milyon mükellefin yapılandırma için başvurduğu belirtilirken toplam yapılandırmanın 50 milyar TL'nin üzerine çıktığı ve 1,6 milyarlık tahsilat yapıldığı ifade edildi.
Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.