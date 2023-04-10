Emekli ikramiye farklarıyla ilgili flaş karar!

Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten yurttaşın, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini; ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti. Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti.