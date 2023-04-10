Emekli ikramiye farklarıyla ilgili flaş karar!
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli vatandaşın mağduriyetini tavsiye kararı ile çözdü. SGK, bunun üzerine çalışma başlattı.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kat sayı artışından doğan ikramiye farkı alacağı, ödemeden haberdar edilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) iade edilen emekli yurttaşın mağduriyetinin çözülmesi için tavsiye kararı aldı. SGK, karar üzerine mevcut uygulamanın gözden geçirilerek tedbir alınması için çalışma başlattı.
Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir yurttaş, 2020 yılında emekli olduğunu, kat sayı artışından oluşan ikramiye farkı alacağının e-Devlet’te tanımlı ödeme işlemleri hesabına gönderildiğini belirtti. Ancak ödemeden haberinin olmaması nedeniyle paranın yıl sonunda SGK'ya iade edildiğini bildirdi.
Durumdan çok sonra haberi olduğunu belirten yurttaşın, talebi üzerine 2022 yılında paranın hesabına gönderildiğini; ancak geçen sürede mağdur olduğunu belirtti. Başvurucu, ödemeye ilişkin SGK tarafından bilgilendirme yazısı yazıldığı söylenmesine rağmen kendisine konu hakkında herhangi bir bilgilendirme yazısı ulaşmadığını belirtti.
ÖDEME BANKA HESABINA YAPILACAK
KDK, ilgili kanunca yapılan fark emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinde, ilgililere bu hakkın hatırlatılmasını ve ödeme bildiriminde bulunulmasını temin etmek üzere mevcut uygulamanın gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işlem yapılması için SGK Başkanlığına tavsiye kararı verdi. Karar üzerine ikramiye farklarının vatandaşın doğrudan banka hesaplarına gönderilmesi için çalışmalara başlandı.