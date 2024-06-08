Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu işçilerine bu yıl gerçekleştirilecek ek ödemenin tarihleri netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki ödemeler ne zaman gerçekleştirilecek? Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...
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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerle ilgili ayrıntılar, çalışanlar tarafından araştırılıyor. Konuyla ilgili gelen resmi açıklamalar ve duyurular takip ediliyor.
Kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak ek ödemelerle ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararını verdi.
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.