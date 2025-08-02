Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2025 ve 2026 yılı zam oranları için imzayı attı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı - Resim: 1

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranı netleşti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile işveren tarafı arasında yürütülen görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı. Kamu Çerçeve Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.

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Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı - Resim: 2

YÜZDE 24'LÜK ZAM KABUL EDİLDİ

Anlaşmaya göre kamu işçilerine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için ise yüzde 11 oranında zam yapılacak. Ayrıca günlük 50 TL, aylık toplam 1500 TL seyyanen ödeme verilecek.

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Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı - Resim: 3

İKİNCİ 6 AYDA YÜZDE 11 ZAM

2026 yılı içinse zam oranları ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 olarak uygulanacak.

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Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın önceki gece yaptığı görüşmenin ardından bu teklif sunulmuştu. Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın. Kararı sendikalar verecek. Bu son teklif, tekrar görüşme olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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