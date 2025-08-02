Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçilerinin 2025 ve 2026 yılı zam oranları için imzayı attı
600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranı netleşti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile işveren tarafı arasında yürütülen görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldı. Kamu Çerçeve Protokolü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen törenle imzalandı.
YÜZDE 24'LÜK ZAM KABUL EDİLDİ
Anlaşmaya göre kamu işçilerine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için ise yüzde 11 oranında zam yapılacak. Ayrıca günlük 50 TL, aylık toplam 1500 TL seyyanen ödeme verilecek.
İKİNCİ 6 AYDA YÜZDE 11 ZAM
2026 yılı içinse zam oranları ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın önceki gece yaptığı görüşmenin ardından bu teklif sunulmuştu. Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın. Kararı sendikalar verecek. Bu son teklif, tekrar görüşme olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.