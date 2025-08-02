Kamu işçisine zam kararı açıklandı: TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ imzayı attı

YÜZDE 24'LÜK ZAM KABUL EDİLDİ



Anlaşmaya göre kamu işçilerine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 24, ikinci altı ayı için ise yüzde 11 oranında zam yapılacak. Ayrıca günlük 50 TL, aylık toplam 1500 TL seyyanen ödeme verilecek.