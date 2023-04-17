Kamu işçisine zam pazarlığında yeni gelişme: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı

Ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu sözlerine ekleyen Atalay, şöyle konuştu:

- Bize 2 hafta önce taban ücret 11 bin 500 lira verdikleri ücreti yüzde 30 ifade ettiler. Biz bunları kabul edemeyeceğimizi geçtiğimiz hafta perşembe kamuoyuna açıkladık. Bugün Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nu topladık. HAK-İş de kendi koordinasyon kurulunu topladı. Saat 14.30 civarında da bakanlık bize randevu verdi.