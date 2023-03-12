Kamudaki 700 bin işçi bu tarihi bekliyor

KAMU İŞVERENİ TEKLİFİNİ BU HAFTA VEREBİLİR



Süreci hızlandırmak için 9 Mart'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." açıklamasında bulunmuştu.