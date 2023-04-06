Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik görüşme
700 bin işçi için başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde kritik zaman geldi. Sendikaların taleplerinin alındığı görüşmede bu kez hükümet tarafının teklifini ileteceği öğrenildi. İşte detaylar…
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren yeni toplu sözleşme zammında kritik tarihe yaklaşıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından temsil edilen işçi heyetine karşılık, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masaya oturdu. İşçilerin alacağı zam netleşmeye başladı.
İşçilerin ne kadar zam alacağına ilişkin merak artmaya başlamışken; başlayan 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri de sonuç vermeye başladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin talebini ilettiği masada, sıra TÜHİS’in teklifine geldi. Peki, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü anlaşması imzalandı mı? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…
İŞÇİ TARAFI TÜM TALEPLERİNİ İLETTİ
İlgiyle takip edilen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde önemli bir adım TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinden gelmişti. İşçiler için yüzde 45, artı yüzde 15 zam formülünü öneren heyetler, aynı zamanda sosyal haklarda artış talep etmiş ve alınan ödemelerin de belirli oranda zamlanması gerektiğini bildirmişti. 20 Ocak 2023 tarihinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin sunduğu taleplerin değerlendirilmesinin ardından yeni bir toplantı için daha heyetler bir araya geldi.
İKİNCİ TOPLANTI DA GERÇEKLEŞTİ
İşçi kesimini destekleyen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, 700 bin işçinin zam alacağı toplu sözleşme için taleplerini işverenleri temsil eden TÜHİS ile Çevre ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti.