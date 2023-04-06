Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik görüşme

İŞÇİ TARAFI TÜM TALEPLERİNİ İLETTİ

İlgiyle takip edilen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde önemli bir adım TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinden gelmişti. İşçiler için yüzde 45, artı yüzde 15 zam formülünü öneren heyetler, aynı zamanda sosyal haklarda artış talep etmiş ve alınan ödemelerin de belirli oranda zamlanması gerektiğini bildirmişti. 20 Ocak 2023 tarihinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin sunduğu taleplerin değerlendirilmesinin ardından yeni bir toplantı için daha heyetler bir araya geldi.