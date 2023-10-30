Kâr Artışı Enflasyonun Üzerinde

Faiz oranlarını artırarak vatandaşı zora sokan bankalar enflasyonun üzerinde kâr etti.

Bankacılık sektörü yılın 9 aylık döneminde bir önceki yıla göre net dönem kârını yüzde 54 artırdı. Aynı dönemde Türkiye'de enflasyon yüzde 49,86 olarak kaydedilmişti.

Verileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, paylaştı.

Yılın 9 aylık döneminde net dönem kârı 439,7 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde sektörün kârı 286,4 milyar lira olmuştu. Toplam kredilerde de artış enflasyonun üzerinde kaydedildi. BDDK verilerine göre aynı dönemde toplam krediler yüzde 56,7 artışla 10,7 trilyon lira oldu.



Yılın ilk 9 ayında sektörün toplam aktifleri 21,1 trilyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde toplam aktifler 13,1 trilyon lira düzeyindeydi.