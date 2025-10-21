Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu
Yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. İşte güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşandı. 21 Ekim 2025 Salı sabahına düşüşle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların kar satışları ve küresel piyasalardaki dengelenme süreciyle gerileme kaydetti.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamlamıştı. Ancak bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yön aşağı döndü.
Uzmanlara göre bu düşüşte, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması önemli rol oynadı. Ticari ilişkilerde tansiyonun düşmesi, yatırımcıların “güvenli liman” olarak bilinen altına olan talebini zayıflattı.
Piyasaları değerlendiren analistler, bugünün yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasında olacağını belirtti.
21 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın fiyatı: 5.859,67 TL
Çeyrek altın fiyatı: 10.204,00 TL
Yarım altın fiyatı: 20.411,00 TL
Tam altın fiyatı: 40.218,65 TL
Cumhuriyet altını fiyatı: 40.631,00 TL
Ata altın fiyatı: 41.699,09 TL
Gremse altın fiyatı: 100.855,04 TL
Ons altın fiyatı: 4.344,73 dolar