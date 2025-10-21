Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu

Yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. İşte güncel altın fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 1

Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşandı. 21 Ekim 2025 Salı sabahına düşüşle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların kar satışları ve küresel piyasalardaki dengelenme süreciyle gerileme kaydetti.

1 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 2

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamlamıştı. Ancak bugün piyasaların açılmasıyla birlikte yön aşağı döndü.

2 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 3

Uzmanlara göre bu düşüşte, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması önemli rol oynadı. Ticari ilişkilerde tansiyonun düşmesi, yatırımcıların “güvenli liman” olarak bilinen altına olan talebini zayıflattı.

3 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 4

Piyasaları değerlendiren analistler, bugünün yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasında olacağını belirtti.

4 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 5

21 Ekim Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

5 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 6

Gram altın fiyatı:  5.859,67 TL

6 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 7

Çeyrek altın fiyatı: 10.204,00 TL

7 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 8

Yarım altın fiyatı: 20.411,00 TL

8 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 9

Tam altın fiyatı: 40.218,65 TL

9 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 10

Cumhuriyet altını fiyatı: 40.631,00 TL

10 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 11

Ata altın fiyatı: 41.699,09 TL

11 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 12

Gremse altın fiyatı: 100.855,04 TL

12 13
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi: İşte 21 Ekim 2025 güncel altın tablosu - Resim: 13

Ons altın fiyatı: 4.344,73 dolar

13 13
altın fiyatı