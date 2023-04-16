Karadeniz gazı ne zaman çıkartılacak?
Türkiye, tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı için gün sayıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" öncesi son hazırlıkları havadan inceledi.
Karadan 170 kilometre açıkta Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini vatandaşla buluşturmak için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.
Denizde 2 bin 500, karada 8 bin kişinin mesai harcadığı projede yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı tören öncesi Dönmez, son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi.
Bakan Dönmez daha sonra karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.
Dönmez'e ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.
PERŞEMBE GÜNÜ KARAYA ÇIKARILACAK
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz’de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.
Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.
Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.
20 Nisan'da Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i, eylül ayı sonunda ise kalan 5 kuyu devreye alınacak. Faz-2 kapsamında planlanan 26 kuyunun 10'u 2025'te, kalan 16 kuyu 2028'de faaliyete geçecek. Amasra Sahası'nı da içeren Faz-3 kısmına ise 2028 itibarıyla geçilecek.
Faz-1 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 15'inin, Faz-2 ile de yüzde 40'ının karşılanması hedefleniyor.