Karadeniz gazı ne zaman çıkartılacak?

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. İlk fazda üretilen gazın mayısın ilk yarısında hanelere verilmesi hedefleniyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacak.

20 Nisan'da Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i, eylül ayı sonunda ise kalan 5 kuyu devreye alınacak. Faz-2 kapsamında planlanan 26 kuyunun 10'u 2025'te, kalan 16 kuyu 2028'de faaliyete geçecek. Amasra Sahası'nı da içeren Faz-3 kısmına ise 2028 itibarıyla geçilecek.

Faz-1 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 15'inin, Faz-2 ile de yüzde 40'ının karşılanması hedefleniyor.