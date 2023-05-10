Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz oldu: Talep topluyor

Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.

Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.

• 1.200.000 katılımcı katıldığında, 57-58 lot ve değeri ise 927-943 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.

• 1.400.000 katılımcı katıldığında, 49-50 lot ve değeri ise 797-813 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.

• 1.600.000 katılımcı katıldığında, 43-44 lot ve değeri ise 699-715 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.

• 1.800.000 katılımcı katıldığında, 38-39 lot ve değeri ise 618-634 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.