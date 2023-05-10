Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz oldu: Talep topluyor
Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) Borsa İstanbul’da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı onaylanmıştı. Şirket ugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. İşte detaylar...
Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) Borsa İstanbul’da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı geçtiğimiz günlerde onayı almıştı. Kayseri Şeker Fabrikası bugün itibari ile yatırımcısından talep toplamaya başladı.
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.
Kayseri şeker fabrikası lot sayılarına ve geçtiğimiz halka arzlara gelen taleplere bakıldığında ise; bireysel yatırımcıya kişi başına düşen lot sayısı tahmin edildi.
Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.
Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.
• 1.200.000 katılımcı katıldığında, 57-58 lot ve değeri ise 927-943 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.400.000 katılımcı katıldığında, 49-50 lot ve değeri ise 797-813 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.600.000 katılımcı katıldığında, 43-44 lot ve değeri ise 699-715 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
• 1.800.000 katılımcı katıldığında, 38-39 lot ve değeri ise 618-634 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.