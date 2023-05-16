Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz sonuçları
Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) geçtiğimiz günlerde halka arz olmak için yatırımcılardan talep toplamıştı, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz sonuçları açıklandı. İşte detaylar...
Yatırımcıların merakla beklediği Kayseri Şeker Fabrikası halka arzında talep toplama işleminin bitmesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.
Gedik Yatırım tarafından duyurulan halka arz sonuçlarında, KAYSE halka arzında 1.619.459 yatırımcıya lot dağıtımı yapıldı. Toplam 106 milyon lotu halka arz eden KAYSE'nin halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.
KAYSE HALKA ARZ SONUÇLARI
Aracı kurum tarafından KAP'a yapılan açıklamada; ''Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ("Kayseri Şeker") paylarının halka arzında 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 106.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, Kayseri Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinden 109.867.061 TL nominal, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 2.706.689 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 8.008.584 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 800.000 TL nominal olmak üzere toplam 121.382.334 TL nominal talep toplanmıştır.