Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz sonuçları

Gedik Yatırım tarafından duyurulan halka arz sonuçlarında, KAYSE halka arzında 1.619.459 yatırımcıya lot dağıtımı yapıldı. Toplam 106 milyon lotu halka arz eden KAYSE'nin halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.