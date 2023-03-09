Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer illerde kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında deprem bölgesindeki çalışmalar ve gündem hakkında soruları yanıtladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?
Bakan Murat Kurum, kira yardımının artacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
- Kentsel dönüşümde, kira yardımı, kamulaştırma yardımı, vatandaşımıza süreci yürütebilmesi adına finans desteği, faiz desteği gibi bir çok destek veriyoruz. Kira yardımlarını arttıracağız.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMLARI HANGİ İLDE NE KADAR OLDU?
- Şu an Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla İstanbul'da 1.500 lira olan kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz.
- Anadolu'da büyük illerimiz Ankara'mız, Bursa'mız, Antalya'mız ve İzmir'imizde 3 bin liraya çıkarıyoruz.
- Diğer Büyükşehirlerimizde 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Murat Kurum, Nisan ayından itibaren yeni kira yardımlarının vatandaşların hesaplarına yatıracağını duyurdu.