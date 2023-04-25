10 yıllık kiracının tahliyesi nasıl olur?

Kiracı ile kiraya veren arasındaki kiracılık ilişkisi, kira sözleşmesinin uzaması sebebiyle çoğu zaman çok uzun yıllar sürebilmektedir. Böylece kiracısını çıkarmak isteyen kiraya veren, kanunun da çoğu zaman kiracıdan yana olması nedeni ile kiracısını çıkarırken sorun yaşamaktadır.

Bu durumu öngörerek, böyle bir duruma sebebiyet vermek istemeyen kanun koyucu, kiraya verene bir imkan tanımış ve böylece şartların gerçekleşmesi halinde kiraya veren kiralananı 10 yıl ve daha uzun süredir kullanan kiracıyı kiralanandan çıkarabilecektir.

Yazımızda kiracının kiralanandan çıkarma nedenlerinden biri olan 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya verenin herhangi bir sebep göstermeksizin kiracıyı nasıl tahliye etmesi gerektiğini açıklayacağız.