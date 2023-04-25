5 yıl sonra ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?

Kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu diye bir şey söz konusu değildir. Normal şartlarda bir kiracı tahliyesi yöntemi bir olay için en uygunu iken başka bir olay için hak kaybına neden olabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki kira sözleşmesi belirli bir süre için bile yapılmış olsa, bu sürenin bitmesi, kiracı tahliyesi için yeterli bir neden değildir. Peki, hangi konularda kiracı tahliye edilebilir?