5 yıl sonra ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?
Kiracı ile ev sahibi tartışmaları neredeyse her gün haberlerin konusu olmakta. Kira fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle ev sahipleri düşük fiyata oturan mevcut kiracılarını çıkararak dairesini yüksek ücretle yeniden kiraya vermenin yollarını arıyor. Peki kiracı evden nasıl çıkartılır?
Kiracı ile ev sahibi tartışmaları neredeyse her gün haberlerin konusu olmakta. Kira fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle ev sahipleri düşük fiyata oturan mevcut kiracılarını çıkararak dairesini yüksek ücretle yeniden kiraya vermenin yollarını arıyor. Kiracı ise absürt seviyedeki fiyatlar sebebiyle yeni eve çıkmakta zorlanıyor. Hal böyle olunca da ev sahibi ile kiracılar arasında önü alınmayan kavgalar sürüp gidiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Deprem fırsatçılarına ağır cezalar geliyor. Peki kiracı evden nasıl çıkartılır? Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?
Kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu diye bir şey söz konusu değildir. Normal şartlarda bir kiracı tahliyesi yöntemi bir olay için en uygunu iken başka bir olay için hak kaybına neden olabilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki kira sözleşmesi belirli bir süre için bile yapılmış olsa, bu sürenin bitmesi, kiracı tahliyesi için yeterli bir neden değildir. Peki, hangi konularda kiracı tahliye edilebilir?
FAHİŞ KİRA ARTIŞI İÇİN ŞİKAYETLER NEREYE YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem fırsatçılarına tepki göstererek, "Ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız. Mevcut ceza kanunumuz yeterli değil. Cumhurbaşkanımıza arzımızdan sonra bu konuyu TBMM’nin gündemine getireceğiz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, fahiş kira artışlarına yönelik tepkisini dile getirirken vatandaşlara çağrıda bulunarak "Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz" dedi.
EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA KİRACIYI ÇIKARABİLİR?
Kiralanan taşınmazda en az 1+10 yıldır ikamet eden kiracıya karşı tahliye davası açılabilir. Kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının ihtiyaçları nedeniyle taşınmazın tahliyesi davası açılabilir.
Kiralanan taşınmazda yapılacak tadilat nedeniyle tahliye mümkün olabilir. Kiracıdan alınacak tahliye taahhütnamesi ile tahliye mümkündür. Kira kirayı ödenmezse aynı kira yılı içerisinde iki haklı ihtar gönderilerek kiracının çıkarılması mümkündür.
Kiracı kirayı ödemezse tahliye talepli icra takibi yapılarak kiracıya süre tanınır ve süre sonunda ödenmemesi halinde icra hukuk mahkemesinde daha kısa süren bir tahliye davası açılabilir.