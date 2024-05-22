Kiracılara kötü haber: Yeni dönem resmen başlıyor

EV SAHİPLERİ NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; zam sınırı 2 Temmuz’da sona erecek ancak bu tarihte tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Çünkü kiraya zam ‘yılda bir kez’ ve ‘sözleşme yenileme döneminde’ yapılır. Söz gelimi, sözleşme yenileme dönemi ocak ayı ise zam için Ocak 2025 tarihi beklenecek.