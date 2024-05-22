Kiracılara kötü haber: Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomik krizin faturası ağırlaşırken, en çok zorluk çeken kesim kiracılar oldu. Fahiş kira artışları, kiracıları, %25 artış sınırı ev sahiplerini üzdü. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor.
Şimşek konuya ilişkin şunları söyledi:
- Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok” dedi.
Böylece zam sınırının sona ereceği, 2 Temmuz tarihi itibarıyla yeni dönemin başlayacağı da belli oldu. Peki, yeni dönem ev sahibi ve kiracıları nasıl etkileyecek? İşte tarafların hakları...
EV SAHİPLERİ NE KADAR ZAM YAPABİLECEK?
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; zam sınırı 2 Temmuz’da sona erecek ancak bu tarihte tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Çünkü kiraya zam ‘yılda bir kez’ ve ‘sözleşme yenileme döneminde’ yapılır. Söz gelimi, sözleşme yenileme dönemi ocak ayı ise zam için Ocak 2025 tarihi beklenecek.
Zam sınırının kalkması, oranı ev sahibinin belirleyeceği anlamına gelmez. Kiralar yeni dönemde, tıpkı geçmişte olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Örneğin TÜİK’in son açıkladığı oran yüzde 59.64, yani yasal oranın iki katından fazla... Temmuz ayında da açıklanacak güncel rakam takip edilecek ve ‘en çok’ bu oranda artışa gidilecek.