Kiracılara kötü haber! Yüzde 65 zam kapıda
Kira artışlarına getirilen yüzde 25'lik sınırın süresi dolmak üzere. Bu düzenleme, 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Bu durum, maaş ve emekli aylıklarıyla geçinen milyonlarca düşük gelirli insanı temmuz ayında ciddi bir kira artışıyla karşı karşıya bırakacak.
Editör: Mert Sagit
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Temmuz ayında kiralar yüzde 65.21 oranında artarken, memur ve emekli maaşlarındaki artış yüzde 20-25 aralığında kalacak.
Yükselen enflasyon nedeniyle ortaya çıkan konut krizi ve yüksek kira artışlarının önüne geçmek geçtiğimiz senelerde yüzde 25 kira artışı sınırı uygulamaya koyuldu.
Kira artış sınırı uygulaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek, kira artışı TÜFE rakamlarına göre yapılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sınırlamasına ilişkin "Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum.