Kirada oturanlar dikkat! Kiralar artacak mı? İşte kira zammı hesaplama

3 Temmuz, önemli bir tarih olarak dikkat çekiyor. Maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından, kiralara da yeni zamlar uygulanacak. Yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılacak olması kiracılar arasında endişe yaratıyor. İşte Temmuz ayında kiralara yapılacak zam oranlarının hesaplanma yöntemi...