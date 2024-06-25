Kirada oturanlar dikkat! Kiralar artacak mı? İşte kira zammı hesaplama
3 Temmuz, önemli bir tarih olarak dikkat çekiyor. Maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından, kiralara da yeni zamlar uygulanacak. Yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılacak olması kiracılar arasında endişe yaratıyor.
3 Temmuz, önemli bir tarih olarak dikkat çekiyor. Maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından, kiralara da yeni zamlar uygulanacak. Yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılacak olması kiracılar arasında endişe yaratıyor. İşte Temmuz ayında kiralara yapılacak zam oranlarının hesaplanma yöntemi...
Belirlenecek ortalama enflasyon oranı, kira artışlarının üst sınırını oluşturacak. Ev sahipleri, en fazla bu oran kadar zam yapabilecek.
TÜİK’in açıkladığı ortalama enflasyon oranının üzerinde zam yapılırsa, kiracılar yasal haklarını arayabilecek.
KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Açıklanan son verilere göre ortalama enflasyonun yüzde 62.5 civarında gelmesi bekleniyor. Bu rakama göre hesaplama yapıldığında yeni kira zamları şu şekilde olacak: