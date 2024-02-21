Kirada oturanlar dikkat! Maliye Bakanlığı harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin doğru tespiti için bir çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında, 4,5 milyon konut analiz edildi ve bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.

Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saatler verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.