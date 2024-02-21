Kirada oturanlar dikkat! Maliye Bakanlığı harekete geçti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve beyan edilmesini sağlamak amacıyla bir çalışma başlattı. Bu kapsamda kiracılardan bilgi toplama süreci başlatıldı.
Kiracılar, 1 Mart tarihinden itibaren "Dijital Vergi Dairesi" üzerinden bildirim formu doldurabilecekler. Bu sayede beyan edilen kira gelirleri, kiracıların bildirdiği rakamlarla karşılaştırılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin doğru tespiti için bir çalışma başlattı.
Bu çalışma kapsamında, 4,5 milyon konut analiz edildi ve bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.
Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saatler verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.
DİJİTAL FORM İMKANI
Bakanlık, 1 Mart'tan itibaren kiracılara bilgi formlarını dijital olarak doldurma imkanı da tanıdı.
KİRA BİLDİRİM FORMU NEREDEN VE NASIL DOLDURULUR?
Gelir İdaresi Başkanlığı dün yaptığı duyuru ile görüşme mektubu bırakılan kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internetten yapabilmelerinin yolunu açtı.
Dijital Vergi Dairesi uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu doldurularak da bildirim yapılabilecek.
Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesine abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak ve forma ulaşabiliyor.
e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.