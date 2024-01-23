Kiralar aldı başını gitti, yeni düzenleme geliyor! İstanbul'da o bölgeleri işaret ettiler!
İstanbul gibi büyükşehirlerde gittikçe artan emlak fiyatları ev kiralar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yetkililer ise İstanbul'da o bölgeleri işaret ederek imara açıyor.
Fiyatları dudak uçuklatan daireler nedeniyle hem ev sahipleri hem de kiracılar köşeye sıkışmış durumda. Her geçen gün yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşların zor durumuna yönelik belli araziler imara açılıyor.
Alınan bir çok önlem sonrası özellikle 2023 Ağustos ayından bu yana kira artış hızı yavaşladı. Hatta bazı bölgelerde kira fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlar buna rağmen yüksek kalmaya devam ederken, konutta kiraya verme süreleri de uzadı. Konut fiyatlarındaki artışın önüne geçmek içinse yeni formüller düşünülüyor.
Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran konuyla ilgili bazı soruları yanıtladı.
“Kamu özel sektör iş birliği sayesinde kiralar yüzde 99 aşağı düşer” diyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Şu anda en büyük problem kiralardaki fahiş problemler. Asgari ücretin artması maaşlara iyileştirme yapılmasına rağmen maalesef normal hane gelirinin yüzde 30’unun kira harcaması olması gerekirken, toplam gelirin iki katına denk gelen kiralar söz konusu. Aradaki uçurum muazzam” ifadelerin i kullandı.
Özellikle İstanbul’u işaret eden Evrim Başaran Kırmızıtaş, kiraların 3 haneli rakamları gördüğünü, 675 bin liraya bile kiralık ev olduğunu dile getirdi. Kırmızıtaş şöyle devam etti:
“Bu yeni modelde devlet arazileri kullanılacak. Ancak bunun çok ciddi bir finansman maliyeti var. Dünya Bankası benzeri kalkınma bankalarından, Avrupa ve Uzak Doğu’dan bir fon oluşturulması da gerekiyor. Özel sektör buraları kiralayacak fakat kendisi de ciddi bir maliyetin altına girecek. O maliyetleri karşılaması için düşük kredi ile geri ödenmesi söz konusu olacak. Ancak arsa maliyeti sıfırlanmış olacak”