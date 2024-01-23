Kiralar aldı başını gitti, yeni düzenleme geliyor! İstanbul'da o bölgeleri işaret ettiler!

Özellikle İstanbul’u işaret eden Evrim Başaran Kırmızıtaş, kiraların 3 haneli rakamları gördüğünü, 675 bin liraya bile kiralık ev olduğunu dile getirdi. Kırmızıtaş şöyle devam etti:

“Bu yeni modelde devlet arazileri kullanılacak. Ancak bunun çok ciddi bir finansman maliyeti var. Dünya Bankası benzeri kalkınma bankalarından, Avrupa ve Uzak Doğu’dan bir fon oluşturulması da gerekiyor. Özel sektör buraları kiralayacak fakat kendisi de ciddi bir maliyetin altına girecek. O maliyetleri karşılaması için düşük kredi ile geri ödenmesi söz konusu olacak. Ancak arsa maliyeti sıfırlanmış olacak”