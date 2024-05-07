Kırmızı ete indirim geliyor!
İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi vatandaş için müjdeli haberi duyurdu.
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Editör: Yağmur Biçen
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Son 30 günde kırmızı etin fiyatı100 liradan fazla artmıştı. Vatandaşın yüzünü güldürecek haberse İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi'den geldi.
Yüksek enflasyonla birlikte fahiş gıda fiyatlarıyla beli bükülen vatandaşa bu kez indirim haberi geldi. Kıyma ve kuşbaşı gibi temel ürünlerde etiketlere kilo başına en az 35 liralık indirim yansıdı.
KURBAN BAYRAMI ÖNCE BU BİR İLK
NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Kurban Bayramı öncesi ilk defa bir düşüş yaşıyoruz. Geçen hafta 15 lira, bu hafta da 20 lira indirim geldi."
"Esnafımıza indirimleri halkımıza yansıtması için mesaj attık. Esnafımızdan en az 35-50 TL arası indirim bekliyoruz. Biz de uygulamaya başladık." dedi.