Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvurusu, okulların açılmasıyla binlerce öğrenci ve veliler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kırtasiye telaşı sürüyor. Öğrenci aileleri defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri almak için kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı...