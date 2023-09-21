Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye yardımı başvurularıyla ilgili araştırmalar arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yılda bir kez sunulan kırtasiye yardımı başvurusu, geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kırtasiye yardımı başvurusu, okulların açılmasıyla binlerce öğrenci ve veliler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kırtasiye telaşı sürüyor. Öğrenci aileleri defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri almak için kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. İşte, e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı...
BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.
Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.