Kök maaş hesaplama tablosu değişti! Kök maaş nedir? Nasıl Hesaplanır? Emeklilik kök maaş ve yüzdelik hesaplama nasıl yapılır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini ilan etti. Peki, kök maaşımı nasıl öğrenirim? Kök maaş nasıl hesaplanır? Kök maaş nedir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun"
KÖK MAAŞ NEDİR? KÖK MAAŞ NE ANLAMA GELİYOR?
Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.
KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?
Kök maaşı bulmak için farklı yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını basit şekilde tespit edebiliyor.
SSK'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.
Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor.
Böylece kök maaş ek ödeme dahil öğrenilmiş oluyor.