Konut Fiyat Endeksi yüzde 167 arttı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de yıllık artış oranları
Merkez Bankası, 2022'nin aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre KFE, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken, bir önceki yılın aynı arına göre ise artış oranı yüzde 167 olarak gerçekleşti.
# Konut fiyat endeksi # istanbul # ankara # izmir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılının aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, yurt genelinde Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılının aralık ayında, kasım ayına göre yüzde 5,3 artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti.
KFE, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.
3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise aralıkta önceki aya göre İstanbul'da 4,7, Ankara'da 4,6 ve İzmir'de 4,2 artış görüldü.