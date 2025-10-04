Konut kredilerinde büyük fark! Aynı tutarın geri ödemesi için bankalarda faiz farkı dudak uçuklattı
Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarında. İşte bankaların güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları…
Artan maliyetler ve sıkı para politikası, konut kredisi faiz oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. 10 yıl (120 ay) vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankalar arasındaki fark 1 milyon TL’nin üzerinde toplam ödemelere neden olabiliyor.
Akbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.049.130 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.161,83 TL
Toplam Ödeme: 2.072.679 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.256 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.105.556 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.006 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.488,81 TL
Toplam Ödeme: 2.121.242 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.172.829 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 20.436,45 TL
Toplam Ödeme: 2.469.074 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 21.571,82 TL
Toplam Ödeme: 2.608.402 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.037.160 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.890,54 TL
Toplam Ödeme: 2.051.439 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.096.756 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 17.707,64 TL
Toplam Ödeme: 2.148.293 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.162.555 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 19.592,45 TL
Toplam Ödeme: 2.367.794 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 21.800,15 TL
Toplam Ödeme: 2.632.718 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 23.120,19 TL
Toplam Ödeme: 2.791.122 TL