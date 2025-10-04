Konut kredilerinde büyük fark! Aynı tutarın geri ödemesi için bankalarda faiz farkı dudak uçuklattı

Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarında. İşte bankaların güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları…

Konut kredilerinde büyük fark! Aynı tutarın geri ödemesi için bankalarda faiz farkı dudak uçuklattı

Artan maliyetler ve sıkı para politikası, konut kredisi faiz oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. 10 yıl (120 ay) vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankalar arasındaki fark 1 milyon TL’nin üzerinde toplam ödemelere neden olabiliyor.

İşte bankaların güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları…

Akbank

Akbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.049.130 TL

Albaraka Türk

Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.161,83 TL
Toplam Ödeme: 2.072.679 TL

İş Bankası

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.256 TL

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.105.556 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.006 TL

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.488,81 TL
Toplam Ödeme: 2.121.242 TL

Yapı Kredi

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.172.829 TL

Türkiye Finans

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 20.436,45 TL
Toplam Ödeme: 2.469.074 TL

ING Bank

ING Bank
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 21.571,82 TL
Toplam Ödeme: 2.608.402 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.037.160 TL

Halkbank

Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.890,54 TL
Toplam Ödeme: 2.051.439 TL

Ziraat Katılım

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.096.756 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 17.707,64 TL
Toplam Ödeme: 2.148.293 TL

Alternatif Bank

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.162.555 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 19.592,45 TL
Toplam Ödeme: 2.367.794 TL

Şekerbank

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 21.800,15 TL
Toplam Ödeme: 2.632.718 TL

DenizBank

DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 23.120,19 TL
Toplam Ödeme: 2.791.122 TL

