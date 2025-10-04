Konut kredilerinde büyük fark! Aynı tutarın geri ödemesi için bankalarda faiz farkı dudak uçuklattı

Artan maliyetler ve sıkı para politikası, konut kredisi faiz oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. 10 yıl (120 ay) vadeli kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankalar arasındaki fark 1 milyon TL’nin üzerinde toplam ödemelere neden olabiliyor.

İşte bankaların güncel faiz oranları ve toplam ödeme tutarları…