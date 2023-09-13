Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kredileri konusundaki sıkılaşma açıklamasının ardından, kredi sınırlamalarının devam edeceği bildirildi. İşte detaylar...
Bir süredir Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gelen konut kredilerinde sıkılaşma mesajı ilk olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) harekete geçirmişti. Yeni bir karar alan BDDK, gerçekleştirmiş olduğu son düzenleme ile 2. konutta kredi değer oranını yüzde 75 daraltarak, kredi kullanımını azalttı. Bu duruma dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Derneği Başkanı Makbule Yönel Maya, sıkılaşmaların devam edeceğini öngördüğünü açıkladı.
Konut kredileri için verdiği sıkılaşma mesajı ile konut kredilerine ilişkin tedbirlerin alınmasını sağlayan Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele için bu mesajı vermişti. BDDK tarafından 24 Ağustos’ta alınan 2. konutta kredi değer oranını yüzde 75 daraltma tedbirinin ardından konuşan Başkan Yönel Maya, konut kredilerinde artmaya devam eden faizlerin de tedbir olduğuna dikkat çekti. İşte ayrıntılar…
“KREDİLİ SATIŞLAR YILBAŞINDAN İTİBAREN ÇOK SAKİNDİ”
Değerlendirmeleri kapsamında konut kredilerinde bir sıkılaşma döneminin başladığına dikkat çeken Başkan Yönel Maya, “2022 yılı itibarıyla başlayan bir konut kredilerinde sıkılaşma politikası vardı. Tarihin en düşük ipotekli satışlarını yüzde 19 ile 2022'de gördük” diye konuştu. Ardından bu yılki oranı vererek değerlendirmelerini söyleyen Başkan Maya, şunları bildirdi:
- Bu oran 2023'te yüzde 20. Buradaki etki bir miktar yavaşlatıcı olacaktır özellikle yatırım amaçlı olanlarda. Ama çok ciddi bir etki öngörmüyorum çünkü kredili satışlar yılbaşından itibaren zaten çok sakindi.