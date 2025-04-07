Konut kredisi faiz oranları arttı! 900.000 TL'lik kampanyanın ayrıntıları

Bununla birlikte, faiz oranları ve ek masrafların etkisiyle kredi maliyetleri önemli ölçüde arttı. Özellikle Vakıfbank'ın 900.000 TL'lik konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olmaktan uzaklaşıyor ve dikkat edilmesi gereken yüksek maliyetlerle karşımıza çıkıyor.