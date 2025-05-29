Konut kredisi faizlerinde sürpriz düşüş! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat
Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarında sınırlı ama dikkat çekici bir indirim yaşandı. Geçtiğimiz hafta %3,09 olan en düşük faiz oranı bu hafta %2,95'e düştü. Peki, 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL konut kredisi çekilirse aylık taksit ve toplam ödeme tutarı ne kadar?
Konut piyasasında faizlerin sürekli yükselmesinden sonra, bu hafta kredi faizlerinde az da olsa bir rahatlama yaşandı. Geçtiğimiz hafta yüzde 3,09 olan en düşük konut kredisi faizi, bu hafta yüzde 2,95 seviyesine kadar geriledi.
Bankaların güncel kredi tekliflerini mercek altına alan vatandaşlar, yeni oranlarla yapılacak geri ödemeleri hesaplamaya başladı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Akbank tarafından sunulan “İlk Evim Konut Kredisi” kampanyası kapsamında en düşük faiz oranı %2,95 olarak belirlendi.
Bu oran üzerinden yapılan geri ödeme planlarında, kredi tutarına göre taksitler ve toplam ödemeler dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
500 BİN TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
- Kredi Tutarı: 500 bin TL
- Kredi Vadesi: 120 ay
- Kredi Oranı: %2,95
- Aylık Taksit: 15 bin 215 TL
- Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 851 bin 14 TL
1 MİLYON TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
- Kredi Tutarı: 1 milyon TL
- Kredi Vadesi: 120 ay
- Kredi Oranı: %2,95
- Aylık Taksit: 30 bin 215 TL
- Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 679 bin 268 TL
1,5 MİLYON TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
- Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
- Kredi Vadesi: 120 ay
- Kredi Oranı: %2,95
- Aylık Taksit: 45 bin 644 TL
- Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 507 bin 523 TL
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son verilere göre, konut kredilerindeki yükseliş dikkat çekiyor. 16 Mayıs ile sona eren haftada, konut kredisi hacmi 569 milyar 420 milyon TL'ye ulaştı.
Bu rakam, bir önceki haftada 566 milyar 658 milyon TL idi. Böylece yalnızca bir haftada kredi hacminde yaklaşık 2,76 milyar TL'lik bir artış kaydedildi.