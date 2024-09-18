Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler

Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, konut kredisi faiz oranlarını 60 ay vadede %2.89, 120 ay vadede ise %2.79'a çekti. 1 milyon liralık kredi için aylık taksit 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları %3 ile %7 arasında değişiklik gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 1

Artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırımlarını güvenli bir liman olarak görmeye devam etmeyi sağlıyor. Enflasyon ortamında kullanılan krediler, ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sağlayabiliyor. Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, konut kredisi faiz oranlarını 60 ay vadede %2.89, 120 ay vadede ise %2.79'a çekti. 1 milyon liralık kredi için aylık taksit 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları %3 ile %7 arasında değişiklik gösteriyor.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 2

Yüksek mevduat faizi sunulan piyasa ortamında konuta olan talep bir süre ertelendi ve konut fiyatları da düşüşe geçti. Düşen fiyatları fırsat bilenler konut yatırımı yapmaya başladı.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 3

Hürriyet’te yer alan habere göre Merkez Bankası'nın faizi düşürmeye başlamasıyla birlikte piyasa dinamiklerinde değişiklikler gözlemlenmesi bekleniyor. Hem konut hem de otomobil piyasası için bekleyen talebin hızla devreye girmesi fiyat algılarında hızlı değişiklikler yaratabilir.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 4

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında konut satışları yıllık yüzde 9.9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece yılın en yüksek aylık satışı görüldü. 

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 5

Yatırım amaçlı alınacak konutlarda 1.5-2 milyon liraya İstanbul'da konutlar bulunuyor. Kiraları da en düşük 10 bin liradan başlıyor. Nakit alımlarda 1.5 milyon liralık ev alınıp kiraya verilirse ilerleyen yıllardaki kira artışlarıyla birlikte evin kendi parasını kurtarma süresi 10 yılın altına geriliyor. 10 yıl içinde de fiyatının katlanması olasılığı artıyor.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 6

Kredi faizlerinin daha da düştüğü ortamda konutun yeniden yatırım aracı olarak kabul görmesiyle birlikte konut fiyatlarının hızla artması beklentisi piyasada hakim durumda.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 7

ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası Konut Kredisi Ürün Paketinde faiz indirdi. 1-24 ay vade aralığında yüzde 3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında yüzde 2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında yüzde 2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında yüzde 2,79 faiz oranı imkanı sunuyor.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 8

KREDİ İÇİN ŞARTLAR VAR

Konut kredisinden, Bankkart, KMH ve Talimat ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, DASK ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecek.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 9

GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1 milyon lira kredi kullanan birisi 60 ay vadede yüzde 2.89 oranında faizle aylık olarak 35 bin 285 lira ödeme yapması gerekiyor. Aynı şartlarda 120 ay vadede yüzde 2.79 oranında faizle aylık ödeme 29 bin seviyesinde gerçekleşiyor.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 10

İkinci evini alacaklar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yüzde 22.5 oranındaki kuralı geçerli olacak. Başka bir deyişle alınacak evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullandırılacak.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 11

FAİZ ORANLARI YÜKSEK KALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bankalar kampanya yapsa da yakın geçmişimizde 15 yıl vadede yüzde 0.69 oranında faiz oranıyla konut sahibi olanlar oldu. Faizlerin düşük olduğu dönemlerde konut kredisi faizleri yüzde 0.89-0.99 oranında uzun yıllar sabit kalmıştı.

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Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler - Resim: 12

DİĞER BANKALARDA DURUM NE?

Diğer bankalara bakıldığında konut kredisinde en uygun oran yüzde 3'ten başlıyor yüzde 6.99'a kadar çıkıyor.

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