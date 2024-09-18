Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler

Artan enflasyon ve ekonomik belirsizlikler, gayrimenkul yatırımlarını güvenli bir liman olarak görmeye devam etmeyi sağlıyor. Enflasyon ortamında kullanılan krediler, ilerleyen yıllarda ödeme kolaylığı sağlayabiliyor. Ziraat Bankası, "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, konut kredisi faiz oranlarını 60 ay vadede %2.89, 120 ay vadede ise %2.79'a çekti. 1 milyon liralık kredi için aylık taksit 29 bin lira oluyor. Diğer bankalarda ise faiz oranları %3 ile %7 arasında değişiklik gösteriyor.