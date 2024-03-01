Konutlarda 2 ay daha bedava olacak

Konutlarda doğalgaz kullanımı neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Uzun süredir doğalgaz faturalarına zam yapılmıyor ancak Mayıs ayından sonra her şey değişecek ve kombiler kapanacak duruma gelecek.

# doğalgaz # Doğalgaz zam
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Konutlarda 2 ay daha bedava olacak - Resim: 1

Doğalgaz kullanımı 81 ilin tamamında yaygınlaşmaya devam ederken faturalar alım gücü azalan vatandaşın cebini yakıyor. Ancak 1 senedir konutlarda uygulanan bedava doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Ücretsiz olan doğalgaz uygulamasının bitimine 60 gün kaldı. Bu tarihten sonra vatandaş kombileri kapatmak zorunda kalacak.

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Konutlarda 2 ay daha bedava olacak - Resim: 2

FATURALARA 150 TL EKLENECEK

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadı. BOTAŞ gazın satış fiyatında aylardır zam yapmıyor.

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Konutlarda 2 ay daha bedava olacak - Resim: 3

Ancak 1 Mayıs itibariyle ücretsiz verilen doğalgaz uygulamasının bitmesi ile faturalara 150 TL eklenecek. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra doğalgaz faturalarına da zam geleceği iddia ediliyor.

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Konutlarda 2 ay daha bedava olacak - Resim: 4

 Ücretsiz uygulamanın bitmesi ve zam da gelirse doğalgaz faturaları adeta kavrulacak. Vatandaş faturalara eklenecek ek ödemelerle doğalgaz kombilerini yakamayacak hale gelecek.

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