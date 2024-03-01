Konutlarda 2 ay daha bedava olacak
Konutlarda doğalgaz kullanımı neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Uzun süredir doğalgaz faturalarına zam yapılmıyor ancak Mayıs ayından sonra her şey değişecek ve kombiler kapanacak duruma gelecek.
Doğalgaz kullanımı 81 ilin tamamında yaygınlaşmaya devam ederken faturalar alım gücü azalan vatandaşın cebini yakıyor. Ancak 1 senedir konutlarda uygulanan bedava doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Ücretsiz olan doğalgaz uygulamasının bitimine 60 gün kaldı. Bu tarihten sonra vatandaş kombileri kapatmak zorunda kalacak.
FATURALARA 150 TL EKLENECEK
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mart itibarıyla mesken abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadı. BOTAŞ gazın satış fiyatında aylardır zam yapmıyor.
Ancak 1 Mayıs itibariyle ücretsiz verilen doğalgaz uygulamasının bitmesi ile faturalara 150 TL eklenecek. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra doğalgaz faturalarına da zam geleceği iddia ediliyor.
Ücretsiz uygulamanın bitmesi ve zam da gelirse doğalgaz faturaları adeta kavrulacak. Vatandaş faturalara eklenecek ek ödemelerle doğalgaz kombilerini yakamayacak hale gelecek.