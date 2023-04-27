Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023
Şehir içi ya da şehirlerarası otoyol ve köprü ücretleri yıllara ve mesafelere göre değişkenlik gösterdiği için yolda sürprizle karşılaşmamak adına yola çıkmadan önce köprü ücretlerini öğrenmeyi ihmal etmemelisiniz. İşte 2023 yılının köprü ve otoyol geçiş ücretleri.
Şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda sıklıkla kullanılan Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri ile İzmir İstanbul arası otoyol ve köprü geçiş ücretleri hakkındaki bilgileri yazımızdan öğrenebilirsin.
Aşağıda fiyat bilgisi belirtilen tüm köprülerin geçişlerinde ödeme yapmak için OGS ve HGS sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemleri bulundurmayan araçlar için ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde nakit ödeme gişeleri yer almaktadır.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023
Osmangazi köprü fiyatı hakkında araştırma yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, "Osmangazi köprüsü kaç TL?" İşte Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri
Araç sınıfları aracın AKS aralığı yani dingil mesafesine göre ve ayrıca dingil sayısına göre tablodaki gibi değişiklik göstermektedir.
Osmangazi köprü ücreti konusunda en çok merak edilenler arasındadır. Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul yolunun bitirilmesi ile daha önemli hale gelmiştir. Bu sayede İzmir-İstanbul otobanı ile yolculuklar 3,5 saatte tamamlanabilmektedir.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
“Osmangazi köprüsünde HGS var mı? HGS geçerli mi?” Osmangazi köprüsünden geçiş için ödeme yapması gereken kişilerin merak ettiği bir konudur. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri, OGS yani “Otomatik Geçiş Sistemi” ve HGS yani “Hızlı Geçiş Sistemi” sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmana gerek kalmadan Osmangazi köprüsü ücreti ödemesi yapmış olursun. Peki, Osmangazi köprüsünde nakit gişesi var mı?
Osmangazi köprüsü nakit ödeme yönteminin kullanılabilir. Dolayısıyla OGS veya HGS bulunmadığı takdirde ise giriş ve çıkışlarda bulunan “NAKİT” gişelerini kullanabilirsin. Hali hazırdan bulunan HGS veya OGS hesaplarını kullanarak internet üzerinden hesabına para yükleyebilirsin.
OTOYOL ÜCRETLERİ
Otoyol geçiş ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen fiyat bilgisini kontrol ederek otoyol geçiş ücreti ödeme işlemini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsinniz.