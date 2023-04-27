Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023

Osmangazi köprü fiyatı hakkında araştırma yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, "Osmangazi köprüsü kaç TL?" İşte Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri

Araç sınıfları aracın AKS aralığı yani dingil mesafesine göre ve ayrıca dingil sayısına göre tablodaki gibi değişiklik göstermektedir.

Osmangazi köprü ücreti konusunda en çok merak edilenler arasındadır. Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul yolunun bitirilmesi ile daha önemli hale gelmiştir. Bu sayede İzmir-İstanbul otobanı ile yolculuklar 3,5 saatte tamamlanabilmektedir.