Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023
Şehir içi ya da şehirlerarası otoyol ve köprü ücretleri yıllara ve mesafelere göre değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden köprü ve otoyol ücretleri sürücüler tarafından sıklıkça araştırılıyor. İşte 2023 köprü ve otoyol ücretleri.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2023
Osmangazi köprü fiyatı hakkında araştırma yapan kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Peki, "Osmangazi köprüsü kaç TL?" İşte Osmangazi köprüsü geçiş ücretleri!
Araç sınıfları aracın AKS aralığı yani dingil mesafesine göre ve ayrıca dingil sayısına göre tablodaki gibi değişiklik göstermektedir.
Osmangazi köprü ücreti konusunda en çok merak edilenler arasındadır. Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul yolunun bitirilmesi ile daha önemli hale gelmiştir. Bu sayede İzmir-İstanbul otobanı ile yolculuklar 3,5 saatte tamamlanabilmektedir.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
“Osmangazi köprüsünde HGS var mı? HGS geçerli mi?” Osmangazi köprüsünden geçiş için ödeme yapması gereken kişilerin merak ettiği bir konudur. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri, OGS yani “Otomatik Geçiş Sistemi” ve HGS yani “Hızlı Geçiş Sistemi” sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmana gerek kalmadan Osmangazi köprüsü ücreti ödemesi yapmış olursun. Peki, Osmangazi köprüsünde nakit gişesi var mı?
Osmangazi köprüsü nakit ödeme yönteminin kullanılabilir. Dolayısıyla OGS veya HGS bulunmadığı takdirde ise giriş ve çıkışlarda bulunan “NAKİT” gişelerini kullanabilirsin. Hali hazırdan bulunan HGS veya OGS hesaplarını kullanarak internet üzerinden hesabına para yükleyebilirsin.
OTOYOL ÜCRETLERİ
Otoyol geçiş ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sen de tabloda verilen fiyat bilgisini kontrol ederek otoyol geçiş ücreti ödeme işlemini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsin.
İSTANBUL-İZMİR OTOYOL ÜCRETLERİ 2023
İstanbul- İzmir arasındaki ulaşım; Gebze ile Orhangazi Köprüsü üzerinden gerçekleştirilir. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ile İstanbul İzmir otoban ücreti 2023 yılında toplam 459 TL etmektedir. Osmangazi Köprüsü’nden giriş yapıp İzmir’den çıkarak kısa yolu kullanmak isteyen sürücülerin bu ücreti ödemesi gerekmektedir. İzmir otoyolunda diğer çıkışların ücretleri ise aşağıdaki gibidir: