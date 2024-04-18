Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?

Türkiye’nin 2023’te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024’te 41.5 trilyon TL’ye, 2025’te 58.2 trilyon TL’ye, 2026’da 72.7 trilyon TL’ye, 2027’de 88 trilyon TL’ye, 2028’de 106.2 trilyon TL’ye ve 2029’da 127.9 trilyon TL’ye yükselmesi bekleniyor.