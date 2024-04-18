Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme tahminleri yer alırken; TL'nin dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğrama olasılığının olduğu verilere yansıdı
IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü’nün haberine göre,
Türkiye’nin 2023’te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024’te 41.5 trilyon TL’ye, 2025’te 58.2 trilyon TL’ye, 2026’da 72.7 trilyon TL’ye, 2027’de 88 trilyon TL’ye, 2028’de 106.2 trilyon TL’ye ve 2029’da 127.9 trilyon TL’ye yükselmesi bekleniyor.
99 TL'Yİ AŞABLİR
IMF’nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;
2024‘te 37.24
2025‘te 52.57
2026‘da 62.97