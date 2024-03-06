Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı?

Merkez Bankası, sıkı para politikası çerçevesinde kredi büyümesini sınırlamak için yeni önlemler aldı. Yapılan karara göre, TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye çekildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 olan sınır korunacak.