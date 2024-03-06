Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı?
Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma politikası kapsamında kredi büyüme limitlerini indirdi. Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın bu kararıyla bankalar, kredi verirken daha seçici olacaklar. İhtiyaç ve ticari kredi kullanımında kısıtlamalar olacak. Kredi ve mevduat faizlerinde artış bekleniyor.
Merkez Bankası, enflasyonla mücadele çerçevesinde politika faizi dışındaki diğer araçları devreye almaya başladı.
Merkez Bankası, sıkı para politikası çerçevesinde kredi büyümesini sınırlamak için yeni önlemler aldı. Yapılan karara göre, TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye çekildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 olan sınır korunacak.
KREDİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Bankalardan belirlenen kredi sınırlarının üzerinde büyümesi halinde ek zorunlu karşılık talep ediliyor. Kredi sınırlarının aşağıya çekilmesinin banka maliyetlerinde artışa yol açabileceği ifade ediliyor.
Bankalar, ticari kredilerde yüzde 2, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 büyüyebilecek. Bunun üzerinde gerçekleşen büyümelerde ilave zorunlu karşılık tesis edilecek. Zorunlu karşılık, bankaların mevduatları karşılığında Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.