Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı?

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma politikası kapsamında kredi büyüme limitlerini indirdi. Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın bu kararıyla bankalar, kredi verirken daha seçici olacaklar. İhtiyaç ve ticari kredi kullanımında kısıtlamalar olacak. Kredi ve mevduat faizlerinde artış bekleniyor.

# kredi # kredi çekecekler
Son Güncelleme:
Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı? - Resim: 1

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele çerçevesinde politika faizi dışındaki diğer araçları devreye almaya başladı.

1 9
Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı? - Resim: 2

Merkez Bankası, sıkı para politikası çerçevesinde kredi büyümesini sınırlamak için yeni önlemler aldı. Yapılan karara göre, TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye indirildi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye çekildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 2 olan sınır korunacak.

2 9
Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı? - Resim: 3

KREDİ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bankalardan belirlenen kredi sınırlarının üzerinde büyümesi halinde ek zorunlu karşılık talep ediliyor. Kredi sınırlarının aşağıya çekilmesinin banka maliyetlerinde artışa yol açabileceği ifade ediliyor.

3 9
Kredi çekecekler dikkat! Kredi almak zorlaşacak mı? - Resim: 4

Bankalar, ticari kredilerde yüzde 2, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 büyüyebilecek. Bunun üzerinde gerçekleşen büyümelerde ilave zorunlu karşılık tesis edilecek. Zorunlu karşılık, bankaların mevduatları karşılığında Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.

4 9