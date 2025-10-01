Kredi çekmek isteyenlere şok! 300 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı

Bankaların 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisi teklifleri belli oldu. İşte bankaların sunduğu kredi seçenekleri…

Simge Sarıyar
Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte bankaların ihtiyaç kredisi teklifleri de vatandaşın cebini zorluyor.

İşte 300 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık ödemeler:

CEPTETEB

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 31.756,42 TL

Toplam Geri Ödeme: 382.802,04 TL

TEB

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 31.756,42 TL

Toplam Geri Ödeme: 382.802,04 TL

ON Dijital

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 32.481,52 TL

Toplam Geri Ödeme: 391.503,24 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 32.481,52 TL

Toplam Geri Ödeme: 391.278,24 TL

ING

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969,53 TL

Toplam Geri Ödeme: 397.134,36 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969,53 TL

Toplam Geri Ödeme: 395.634,36 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 33.214,91 TL

Toplam Geri Ödeme: 400.303,92 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 33.264,10 TL

Toplam Geri Ödeme: 400.894,20 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 33.461,21 TL

Toplam Geri Ödeme: 403.259,52 TL

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %4,04

Aylık Taksit: 34.330,38 TL

Toplam Geri Ödeme: 411.964,56 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %4,24

Aylık Taksit: 34.832,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 419.709,00 TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 35.210,56 TL

Toplam Geri Ödeme: 424.026,72 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 35.464,04 TL

Toplam Geri Ödeme: 427.293,48 TL

