Kredi çekmek isteyenlere şok! 300 bin TL kredinin geri ödemesi dudak uçuklattı
Bankaların 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisi teklifleri belli oldu. İşte bankaların sunduğu kredi seçenekleri…
Son dönemde artan faiz oranlarıyla birlikte bankaların ihtiyaç kredisi teklifleri de vatandaşın cebini zorluyor.
İşte 300 bin TL tutarında, 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık ödemeler:
CEPTETEB
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Geri Ödeme: 382.802,04 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Geri Ödeme: 382.802,04 TL
ON Dijital
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Geri Ödeme: 391.503,24 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Geri Ödeme: 391.278,24 TL
ING
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Geri Ödeme: 397.134,36 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Geri Ödeme: 395.634,36 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 33.214,91 TL
Toplam Geri Ödeme: 400.303,92 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 33.264,10 TL
Toplam Geri Ödeme: 400.894,20 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461,21 TL
Toplam Geri Ödeme: 403.259,52 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 34.330,38 TL
Toplam Geri Ödeme: 411.964,56 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 34.832,00 TL
Toplam Geri Ödeme: 419.709,00 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 35.210,56 TL
Toplam Geri Ödeme: 424.026,72 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 35.464,04 TL
Toplam Geri Ödeme: 427.293,48 TL