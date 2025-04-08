Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Bu gelişme, vatandaşların kredi piyasasında hareketlenmeye ve en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başlamasına neden oldu.