Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu

İhtiyaç kredisi faiz oranları düşüşe geçerken, kredi çekmek isteyen vatandaşlar en düşük faizi hangi bankanın sunduğunu araştırmaya başladı. 300 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme planı ve toplam geri ödeme tutarları da belli oldu. Hangi banka avantajlı faiz oranlarıyla öne çıkıyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Bu gelişme, vatandaşların kredi piyasasında hareketlenmeye ve en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başlamasına neden oldu.

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 2

8 Nisan 2025 itibariyle 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları netleşti.

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 3

İşte banka banka 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi: 

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 407.713 TL
Aylık Taksit 33.832 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 5

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,5
Toplam Ödeme 427.598 TL
Aylık Taksit 35.489 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 423.948 TL
Aylık Taksit 35.185 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 403.259 TL
Aylık Taksit 33.461 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 8

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 427.293 TL
Aylık Taksit 35.464 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 409.203 TL
Aylık Taksit 33.957 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 10

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 412.191 TL
Aylık Taksit 34.206 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 11

ING

Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 419.709 TL
Aylık Taksit 34.832 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 12

ON PLUS

Faiz Oranı % 4,19
Toplam Ödeme 418.200 TL
Aylık Taksit 34.706 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 13

ENPARA

Faiz Oranı % 4,39
Toplam Ödeme 422.527 TL
Aylık Taksit 35.211 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 14

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 403.313 TL
Aylık Taksit 33.609 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 15

NKOLAY

Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 412.191 TL
Aylık Taksit 34.206 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 16

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 409.203 TL
Aylık Taksit 33.957 TL

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Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 400.304 TL
Aylık Taksit 33.215 TL

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