Kredi faiz oranlarında düşüş: 300 bin TL ihtiyaç kredisi için geri ödeme tutarı belli oldu
İhtiyaç kredisi faiz oranları düşüşe geçerken, kredi çekmek isteyen vatandaşlar en düşük faizi hangi bankanın sunduğunu araştırmaya başladı. 300 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli ödeme planı ve toplam geri ödeme tutarları da belli oldu. Hangi banka avantajlı faiz oranlarıyla öne çıkıyor?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerinin ardından, bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını aşağı çekmeye başladı. Bu gelişme, vatandaşların kredi piyasasında hareketlenmeye ve en uygun faiz oranını sunan bankaları araştırmaya başlamasına neden oldu.
8 Nisan 2025 itibariyle 12 ay vadeli 300 bin TL ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları netleşti.
İşte banka banka 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,84
Toplam Ödeme 407.713 TL
Aylık Taksit 33.832 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,5
Toplam Ödeme 427.598 TL
Aylık Taksit 35.489 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 423.948 TL
Aylık Taksit 35.185 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 403.259 TL
Aylık Taksit 33.461 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 4,49
Toplam Ödeme 427.293 TL
Aylık Taksit 35.464 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 409.203 TL
Aylık Taksit 33.957 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 412.191 TL
Aylık Taksit 34.206 TL
ING
Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı % 4,24
Toplam Ödeme 419.709 TL
Aylık Taksit 34.832 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 4,19
Toplam Ödeme 418.200 TL
Aylık Taksit 34.706 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,39
Toplam Ödeme 422.527 TL
Aylık Taksit 35.211 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 403.313 TL
Aylık Taksit 33.609 TL
NKOLAY
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 412.191 TL
Aylık Taksit 34.206 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 3,89
Toplam Ödeme 409.203 TL
Aylık Taksit 33.957 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 400.304 TL
Aylık Taksit 33.215 TL