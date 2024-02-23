Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilgili düzenleme çalışmaları sürüyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, konuyu değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilgili düzenleme çalışmaları sürüyor.
Kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinde de tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son gelişmeler ve finansal istikrara etkileri ele alınmıştı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda, "Kredi kartlarında değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bazı fikirlerimiz var ve çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir noktaya geldiğimizde bunları kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.
Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, bankalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ışığında düzenlemeye son şekli veriliyor. Yapılacak rötuşların ardından düzenlemenin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.