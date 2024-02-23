Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda, "Kredi kartlarında değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bazı fikirlerimiz var ve çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir noktaya geldiğimizde bunları kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.