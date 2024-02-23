Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilgili düzenleme çalışmaları sürüyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, konuyu değerlendirdi.

# kredi kartı # Kredi kartı borcu
Son Güncelleme:
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülen kredi kartlarıyla ilgili düzenleme çalışmaları sürüyor.

1 8
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor - Resim: 2

Kısa süre önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinde de tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son gelişmeler ve finansal istikrara etkileri ele alınmıştı.

2 8
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor - Resim: 3

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda, "Kredi kartlarında değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda bazı fikirlerimiz var ve çalışmalarımız devam ediyor. Belirli bir noktaya geldiğimizde bunları kamuoyuyla paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.

3 8
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Taksite yeni düzenleme geliyor - Resim: 4

Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, bankalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ışığında düzenlemeye son şekli veriliyor. Yapılacak rötuşların ardından düzenlemenin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

4 8