Kredi kartı, ek hesap, ihtiyaç kredisi: Borcu en çok artan iller belli oldu

Ek hesap kullanımı da son üç ayda ortalama yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükselirken, en çok artış olan il ise yüzde 33.1 ile Antalya oldu. Bu tür borçlar İstanbul’da yüzde 25.5 yükselirken en düşük artış ise yüzde 18.4 ile Hakkâri’de gerçekleşti.