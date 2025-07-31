Kredi kartı faizleri değişti! Yeni oranlar 1 Ağustos’ta başlıyor: Nakit Avans geri ödemeleri nasıl olacak
TCMB’nin açıkladığı yeni düzenlemeyle kredi kartı faiz oranları ve gecikme faizleri 1 Ağustos’tan itibaren değişiyor. Limitlere göre oranlar güncellendi.
KREDİ KARTI FAİZLERİNDE YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
25 BİN TL ALTI KARTLARDA FAİZ SABİT
Küçük limitli borçlarda değişiklik yok
25 bin TL’nin altında dönem borcu bulunan bireysel kredi kartlarında faiz oranı değişmedi. Uygulanan faiz oranı yüzde 3,50 olarak devam edecek.
ORTA SEVİYE KARTLARDA FAİZ İNDİRİLDİ
25 bin – 150 bin TL arası borçlar
Bu gruptaki bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.
YÜKSEK LİMİTLİ KARTLARDA DA DÜŞÜŞ VAR
150 bin TL üzeri ve kurumsal kartlar
Faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürüldü. Hem bireysel hem kurumsal kartları kapsıyor.
AZAMİ GECİKME FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ
Düşük borç için oran sabit
25 bin TL altı kartlarda gecikme faizi yüzde 3,80 olarak kaldı.
Orta borç için düşüş:
25 bin – 150 bin TL arası kartlarda gecikme faizi yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a çekildi.
Yüksek borç ve kurumsal kartlar için:
150 bin TL üzeri ve kurumsal kartların gecikme faizi yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.
NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ DE DÜŞTÜ
Aynı indirim diğer ürünlerde de geçerli
Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı yüzde 5’ten yüzde 4,75’e çekildi.
KMH gecikme faizi ise yüzde 5,30’dan yüzde 5,05’e düştü.
DÖVİZLİ KARTLARDA DA ORANLAR DEĞİŞTİ
Yabancı para kredi kartı işlemlerinde:
Akdi faiz oranı yüzde 3,50 → yüzde 3,33
Gecikme faiz oranı yüzde 3,80 → yüzde 3,63
25 BİN TL NAKİT AVANSIN GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?
Faiz değişti, taksit değişti
25 bin TL’lik nakit avansın geri ödeme örnekleri:
3 taksit: Aylık 9.383 TL, toplam ödeme 28.149 TL
6 taksit: Aylık 5.112 TL, toplam ödeme 30.672 TL
3 ayda ödenecek faiz 3.149 TL,
6 ayda toplam faiz 5.672 TL olacak.