Kredi kartı faizleri değişti! Yeni oranlar 1 Ağustos’ta başlıyor: Nakit Avans geri ödemeleri nasıl olacak

AZAMİ GECİKME FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ



Düşük borç için oran sabit

25 bin TL altı kartlarda gecikme faizi yüzde 3,80 olarak kaldı.

Orta borç için düşüş:

25 bin – 150 bin TL arası kartlarda gecikme faizi yüzde 4,55’ten yüzde 4,30’a çekildi.

Yüksek borç ve kurumsal kartlar için:

150 bin TL üzeri ve kurumsal kartların gecikme faizi yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirildi.