Kredi Kartı Kullananlar Buna Dikkat Etsin! Bu İşlemi Yapmazsın Hesabınızdan Para Çekilebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" teorisi temelinde yürüttüğü ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de enflasyon %70 seviyelerine yükseldi.

Hafize Gaye Erkan'ın 28 Mayıs'tan itibaren Hafize Gaye Erkan'ın 28 Mayıs'tan itibaren TCMB'nin başına geçmesi, ekonomik modelde önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu dönemde, yüksek enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarının artırılması, kredi kısıtlamalarının uygulanması ve ek vergi düzenlemelerinin hayata geçirilmesi gibi önlemler alındı.

Türkiye'de uzun bir süre boyunca yüzde 8.5 seviyesinde sabitlenmiş olan politika faizi, bankaların sunduğu bireysel ve ticari ihtiyaç kredileri için pek bir etkili olmuyordu. Bankalar, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını dikkate almadan, istedikleri faiz oranlarını müşterilerine sunma özgürlüğüne sahipti.

Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat

Ancak Türkiye'de kredi kartı faizleri ve kredili mevduat hesapları için yasal düzenlemeler gereği politika faizi baz alınmak zorundaydı. Bu da, enflasyonla mücadele eden vatandaşlar için kredi kartları, daha düşük faiz oranları ile adeta bir can simidi görevi görüyordu.

1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek önemli bir gelişme yaklaşıyor. İlk olarak Haziran ayında alınan faiz artırım kararlarıyla kredi kartlarının cazibesi büyük ölçüde azaldı. Merkez Bankası, politika faizini %30'a çıkarmak için 4 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında üst üste faiz artırımları aldı. 26 Ekim'de yapılacak olan yeni toplantıda ise dünyaca ünlü bankalar ve ekonomistlere göre 500 baz puanlık bir faiz artırım kararının çıkması oldukça olası görünüyor.

Kullanıcılar Zor Bir Dönem İçerisine Giriyor

Haziran ayında %1.36 seviyesinde olan kredi kartı akdi faizleri, söz konusu toplantıdan beklenen kararın onaylanması halinde %3.71 seviyesine çıkacak. Sadece 5 ay içinde faizlerin üç katına çıkması kredi kartı borcu olanlar için "Kredi kartlarını kullanmamalı, borçlarını ödemeliler" şeklinde bir uyarı niteliği taşıyor.

Yüksek faiz oranlarıyla beraber kredi kartı borcu olanların ödemelerden kurtulması için bir yolu var: Kredi kartı ekstresini tamamen ödeyen bireyler, faiz oranına bakılmaksızın ek bir maliyetle karşılaşmayacaklar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son yönergelerine göre, 25 bin lira veya daha fazla limitli kredi kartları için asgari ödeme miktarı %40 olarak belirlenirken, daha düşük limitlere sahip kartlar için bu oran %20 olarak uygulanıyor.

Yalnızca asgari ödeme miktarını yatıran kart sahipleri için kalan borç tutarı kredi kartı faiz oranı üzerinden hesaplanarak bir sonraki ayın ekstresine eklenecek.

Kredi Kartı Kullanıcıları Daha Zor Günler Bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamaları ise kredi kartı kullanıcılarını gelecekte daha zorlu finansal dönemlerin bekleyebileceği konusunda uyarı niteliği taşıyor.

Mehmet Şimşek, Türkiye'de fiyat istikrarının sağlanması için Merkez Bankası'nın attığı faiz adımlarının tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, mali disiplin konusunun da sağlam bir temele dayandırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de kredili ürün kullanım oranlarının aşırı yüksek olduğunu vurgulayan Şimşek, bu sınırların düşürülmesi için kısıtlamalar getirileceğini dile getirdi. Ayrıca, bu kısıtlamaların kredi kartları da dahil edilerek genişletilebileceğini ifade etti.

Ekonomistler, kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında değişiklik olabileceğine dair görüşlerini dile getirirken, ellerinde Türk lirası bulunan vatandaşlara da kredi kartı borçlarını hemen ödemelerini öneriyorlar.