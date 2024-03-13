Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte konuşulan önlemler
Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen gerçekleşmedi. Bu durum, kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların alınmasını gündeme getirdi. Peki kredi kartı kullanımına yönelik hangi düzenlemeler yapılacak?
Bankalar, nakit avans için taksit sınırlaması getirerek ilk adımı resmen attı. Ayrıca, kredi faizlerinde de artışa gidildi. Ancak, alınan kararlar kartla taksitli alışverişleri etkilemedi. Kredi kartıyla ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor. İşte finans çevrelerinde konuşulan önlemler...
Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen talep beklenilen seviyede düşmedi. Satışlar canlılığını korurken, harcamalar her hafta rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Bu durum ise kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentileri artırdı.
NAKİT AVANSA KISITLAMA
Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin seçimlerden sonra yapılması beklenirken, bankalar bazı kararları hayata geçirdi
Kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12'den 3'e indirildi.
- Nakit avansta limit oranları düşürüldü.
- İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi.
- İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı.
Söz konusu düzenleme ile ilgili Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edildi.