Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte konuşulan önlemler

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen talep beklenilen seviyede düşmedi. Satışlar canlılığını korurken, harcamalar her hafta rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Bu durum ise kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentileri artırdı.