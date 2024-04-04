Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""

Uğur, söz konusu yazısında; atılan mesajlar üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok sinirli bir şekilde o bankanın Genel Müdürünü arayarak “Bunu nasıl yaparsınız, daha henüz resmiyete dökülmemiş bir ve tam olarak kararlaştırılmamış bir tasarıyı karar olarak uygulamaya sokarsınız” diyerek tepki gösterdiğini iddia etti.