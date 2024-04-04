Kredi kartı kullananlar dikkat! Mehmet Şimşek devreye girdi: "1 Nisan'dan sonra..""
Yerel seçimler öncesi, bazı bankaların müşterilerine attığı kredi kartı taksitleriyle ilgili mesajların olay yarattığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok sinirlendiği ve hemen kamu bankası genel müdürünü aradığı iddia edildi.
Yerel seçimler öncesi, bazı bankaların müşterilerine attığı kredi kartı taksitleriyle ilgili mesajların olay yarattığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çok sinirlendiği ve hemen kamu bankası genel müdürünü aradığı iddia edilirken, o ismin kim olduğu gazeteci Uğur, o ismin kim olduğunu yazdı.
Gazeteci Fuat Uğur, dün TV100'deki köşesinde seçime günler kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'çok sinirlendiğini' söylediği bir olayı gündeme getirmişti.
Uğur'un iddiasına göre bir büyük kamu bankası, seçim öncesinde müşterilerine "1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarındaki taksit uygulamalarında güncelleme yapılacaktır. 31 Mart 2014 tarihine kadar güncel harcamalarınızı kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz." şeklinde mesajlar göndermişti.
Uğur, söz konusu yazısında; atılan mesajlar üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok sinirli bir şekilde o bankanın Genel Müdürünü arayarak “Bunu nasıl yaparsınız, daha henüz resmiyete dökülmemiş bir ve tam olarak kararlaştırılmamış bir tasarıyı karar olarak uygulamaya sokarsınız” diyerek tepki gösterdiğini iddia etti.