Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Merkez Bankası, piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklenen doğrultuda yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Bu artışın kredi kartı faiz oranlarını etkilemeyeceğini belirtmek önemlidir.
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Merkez Bankası, piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklenen doğrultuda yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Bu artışın kredi kartı faiz oranlarını etkilemeyeceğini belirtmek önemlidir. Ancak, seçim sonrasında kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.
Yılın ikinci toplantısını yapan PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 45'te sabit bıraktı.
TCMB politika faizinde artış yapmadığı için kredi kartları için referans faiz oranları da değişmeyecek.