Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Merkez Bankası, piyasaların büyük bir merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklenen doğrultuda yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Bu artışın kredi kartı faiz oranlarını etkilemeyeceğini belirtmek önemlidir. Ancak, seçim sonrasında kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği tahmin ediliyor.