Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda

Kredi kartlarında, seçim sonrası kısıtlayıcı yeni düzenlemelerin beklendiği görülüyor. Bu adımdan önce, başka bir düzenleme yapıldı. Bankalar, kredi kartları için nakit avans taksit sınırını azalttı. En yüksek taksit sayısı olan 12, artık 3'e düşürüldü.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda - Resim: 1

Kredi kartından nakit avansa taksit sayısı azaldı. Seçim sonrası kredi kartlarında taksit düzenlemesi yapılması bekleniyor.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda - Resim: 2

Taksit sayılarının azaltılacağı, asgari ödeme tutarının artırılacağı, limitlerin yeniden düzenleneceği düşünülüyor.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda - Resim: 3

Bu düzenlemeler öncesinde bankalar nakit avansa uyguladıkları taksit sayısını düşürdü. Edinilen bilgilere göre, 12 ve 9 taksit olarak uygulanan vade 3 aya indirildi.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda - Resim: 4

Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edliyor. Nakit avansta limit oranlarının da düşürüldüğü belirtiliyor.

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