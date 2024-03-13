Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda
Kredi kartlarında, seçim sonrası kısıtlayıcı yeni düzenlemelerin beklendiği görülüyor. Bu adımdan önce, başka bir düzenleme yapıldı. Bankalar, kredi kartları için nakit avans taksit sınırını azalttı. En yüksek taksit sayısı olan 12, artık 3'e düşürüldü.
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Kredi kartından nakit avansa taksit sayısı azaldı. Seçim sonrası kredi kartlarında taksit düzenlemesi yapılması bekleniyor.
Taksit sayılarının azaltılacağı, asgari ödeme tutarının artırılacağı, limitlerin yeniden düzenleneceği düşünülüyor.
Bu düzenlemeler öncesinde bankalar nakit avansa uyguladıkları taksit sayısını düşürdü. Edinilen bilgilere göre, 12 ve 9 taksit olarak uygulanan vade 3 aya indirildi.
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edliyor. Nakit avansta limit oranlarının da düşürüldüğü belirtiliyor.