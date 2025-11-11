Kredi kartı sahiplerine kötü haber: BDDK’dan gece yarısı yasağı!
Artan dolandırıcılık eylemlerine karşı bankacılık otoritesinden yeni bir güvenlik adımı geldi; geceleri kredi kartından nakit avans çekmek isteyenler için yeni bir fiziksel onay süreci başlıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yükselişte olan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir güvenlik adımı attı.
Bu yeni güvenlik adımıyla, kredi kartlarından yapılacak nakit çekim işlemlerine bir saat kısıtlaması getiriliyor.
Hızla artan mobil ve internet bankacılığı dolandırıcılık vakaları karşısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu duruma yönelik yeni güvenlik önlemlerini resmen devreye aldı.
HEDEFLERİ YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR VE GECE SAATLERİ
Dolandırıcıların, limiti yüksek ve kullanıma açık olan kredi kartlarını hedeflerine koydukları belirtildi. Dolandırıcılık eylemleri, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.
Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, banka tarafından yapılan aramaları ya da kendilerine iletilen güvenlik mesajlarını görmüyor; sabah saatleri olduğunda ise banka hırsızlığını engellemek için çok geç kalınmış oluyor.
BDDK, bu durumun önüne geçebilmek maksadıyla bankalara yeni bir talimat verdi ve kredi kartından gerçekleştirilecek nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.
SAAT 22.00 İLE 06.00 ARASINA FİZİKSEL ONAY ŞARTI
Kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.
Söz konusu işlem, yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek.
Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek.