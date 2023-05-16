Kredi kartından nakit çekimine yeni kural

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası yeni bir adım attı.

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi.